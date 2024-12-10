Gazze'ye savaşmaya giden Türk gencinin akıbeti belli oldu! Esad rejimi tutuklamıştı

10 Aralık 2024 07:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 07:39

14 ay önce Gazze'ye savaşmaya gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Engin Arslan'dan haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan hakkında eline ulaşan bilgiyi sosyal medyadan açıkladı

Manisa​'da yaşayan Engin Arslan (30) 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Kaçak olarak girdiği Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalandığı, ardından cezaevine konulduğu öğrenilen Arslan'dan haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu​, Arslan ile görüştüğünü geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

"ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU VE ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPTI"

Sosyal medyadan hesabından Arslan ile yaptığı görüşmenin video kayını paylaşan Yenişehirlioğlu, şu ifadelere yer verdi: "2023 yılı Ekim ayında Gazze’ye gitmek üzere Manisa Saruhanlı’dan yola çıkan ve Suriye’de Esed Rejimi tarafından tutuklanarak bir yılı aşkın süredir hapiste bulunan hemşehrimiz, Engin Arslan evladımız özgürlüğüne kavuştu ve ülkemize giriş yaptı.

Biraz önce kendisiyle telefonda görüşme imkanı buldum. Bu süreçte yoğun destekleri ile daima yanımızda olan Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya teşekkür ediyoruz. Engin evladımıza ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."