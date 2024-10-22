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Gebze'de bir binada korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:11

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama sonrası ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

Korku dolu anlar Gebze'de meydana geldi. Mevlana mahallesi 866 sokak üzerinde bulunan bir binada patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binada büyük hasar meydana geldi.

Gebze'de binada korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - 1. Resim

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Gebze'de binada korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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