Gebze'de dehşet: Hayvanlara önce iğne yapıp sonra çöpe attılar! Görüntüler sonrası harekete geçildi

11 Ekim 2024 17:58 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:16

Gebze'de ölü sokak hayvanlarının çöpten çıkması kamuoyunda büyük tepkiye sebep oldu. Çok sayıda kedi ve köpek poşete konulmuş bir şekilde ölü bulundu. Hayvanların önce iğne yapıldığı ardından poşete konulduğu görüntüler ortaya çıktı. Belediyeden gelen açıklamada hayvanların ölü olduğunu savunuldu. Savcılık harekete geçti. İşte detaylar...

Kocaeli​'de sokak hayvanlarının çöpten ölüsünün bulunması sonrası belediye çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Hayvanların iğne yapılarak poşetlere konulduğu görüntüler infial uyandırdı. Belediye görüntülerin cansız olarak toplanan ya da trafik kazası sonucu ölen hayvanlara ait olduğunu öne sürdü.

30 ÖLÜ KÖPEK VE 14 KEDİ BULUNDU

Sokak hayvanları​ için kurulan rehabilitasyon merkezine ait çöpten çıkan 30 ölü köpek ve 14 ölü kedi görüntüsü sonrası belediye açıklama yaptı. Kocaeli Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı: "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezindeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu süreç içerisinde bilgilendirilecektir"

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ: CANSIZ HAYVANLARDI

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada hayvanların daha önceden ölmüş olduğu öne sürüldü. Açıklamada, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri; Balçık barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir" denildi

AÇIĞA ALINDILAR

Açıklamada, can kayıplarının tutanaklarının ilgili birimlere teslim edildiği belirtilerek, "Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek belediyemiz ve hayvan severlerin işbirliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır" açıklaması yapıldı.