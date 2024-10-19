Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Gebze'de doğalgaz paniği: Birçok noktadan ihbar geldi, ekipler harekete geçirdi

Gebze'de doğalgaz paniği: Birçok noktadan ihbar geldi, ekipler harekete geçirdi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 03:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 03:47

Gebze'de dün akşam birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu ihbarı yapıldı. Vatandaşlar panik olurken ekipler harekete geçti.

Kocaeli​'nin Gebze​ ilçesine bağlı mahallelerde akşam saatlerinde doğalgaz paniği meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi​'ne aynı anda çok sayıda noktadan gaz kaçağı ve kokusu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Güzeller Mahallesi 911/1 Sokak’ta bulunan binanın ve İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Yıldızlı Camii’nin doğalgaz kutusunda kaçaklar olduğunu belirledi.

Gebze'de doğalgaz paniği: Birçok noktadan ihbar geldi, ekipler harekete geçirdi - 1. Resim

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Doğalgazın kapatılması ile ekipler, çürüdüğü iddia edilen boruları değiştirerek facianın önüne geçti.

Gebze'de doğalgaz paniği: Birçok noktadan ihbar geldi, ekipler harekete geçirdi - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
gebzekocaeli112 acil çağrı merkezi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...