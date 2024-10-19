Gebze'de doğalgaz paniği: Birçok noktadan ihbar geldi, ekipler harekete geçirdi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 03:11 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 03:47
Gebze'de dün akşam birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu ihbarı yapıldı. Vatandaşlar panik olurken ekipler harekete geçti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı mahallelerde akşam saatlerinde doğalgaz paniği meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aynı anda çok sayıda noktadan gaz kaçağı ve kokusu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Güzeller Mahallesi 911/1 Sokak’ta bulunan binanın ve İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Yıldızlı Camii’nin doğalgaz kutusunda kaçaklar olduğunu belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Doğalgazın kapatılması ile ekipler, çürüdüğü iddia edilen boruları değiştirerek facianın önüne geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı