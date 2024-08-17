Gece denizde yüzerken kaybolmuştu! Genç kadından acı haber geldi

17 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:33

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Samsun'da meydana gelen acı olayda 15 Ağustos gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 40 yaşındaki K.G. 10 gün önce tanıştığı 32 yaşındaki kız arkadaşı Zeynep Arslanoğlu ile birlikte sahilde alkol almaya başladı. Daha sonra birlikte denize girdiler.

GENÇ KADIN GÖZDEN KAYBOLDU

K.G. genç kadını denizde bırakıp tuvalet ihtiyacı için sudan dışarı çıktı. Bir süre sonra geri gelen adam. kız arkadaşını denizde ve etrafta bulamayınca polisten aradı. Zeynep Arslanoğlu'nun çantası ve cep telefonu deniz kenarında bulundu. Gece yarısı Karadeniz'in azgın sularında kaybolan Zeynep Arslanoğlu'nu bulmak için dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaptı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan arama çalışması devam ederken, kayıp kadının erkek arkadaşı K.G. ise gözaltına alındı. İfadesi alınan adam serbest bırakıldı. K.G. ifadesinde olayla ilgili "Denize girdik. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra kayboldu" dedi.

CESEDİ KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU

Arama çalışmalarının üçüncü günü bu sabah saat 08.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin yaptığı arama çalışması sırasında kadının cansız bedeni denize girdiği yerin yaklaşık 250 metre uzağında yağmur suyu tahliye borusunun etrafındaki kayalıklar arasında sıkıştığı yerde bulundu.

Cesedi sıkıştığı yerden çıkarmak için AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve cankurtaranlar çalışma yaptı. AFAD'a ait kesme ayırma makinesi ile kayalar esnetilerek kadının cesedi sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Zeynep Arslanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.