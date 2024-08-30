Gece yarısı alevler gökyüzünü kapladı! 5 katlı fabrikada yangın

30 Ağustos 2024 04:35 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 04:38

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda 5 katlı iplik dokuma fabrikasında bulunan iplik dokuma fabrikasında yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangında alevler gökyüzüne doğru yükseldi.

Çevredeki vatandaşların yangını ihbarıyla çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangında yerden ve vinç yardımıyla havadan müdahalede bulundu. 3 saatlik uğraşın ardından kontrol altına alındı.

Çevre ilçe belediyelerinden de su tankerleri destek olarak olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan yangına uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.