Gece yarısı baskını: İstanbul'daki meyve sebze hali denetiminde pestisitli gıdalar bulundu! Tarladan çatala zehir saçıyor!

20 Aralık 2024 00:45 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 01:03

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İstanbul Müdürlüğü gece yarısı metropolün Anadolu Yakası halini kontrole gitti. Yapılan denetimlerde pestisit katılan sebze ve meyveler için ceza uygulaması yapıldı. Yurt dışından geri dönen içeriğinde insan sağlığına zararlı ürünler vatandaşlarda tedirginlik oluşturuyor. Bakanlık yetkilileri işi sıkı tutarak bu gıdaların vatandaşların sofrasına gelmemesi için denetimleri sürdürüyor. İşte detaylar...

İstanbul​ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Anadolu Yakası Ataşehir​ Sebze Hali’nde gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. "Tarladan Çatala Gıda Güvenliği" yaklaşımıyla sürdürülebilir tarım ve halk sağlığına yönelik çalışmaların bir parçası olan pestisit denetimleri, hem hasat öncesi hem de hasat sonrası süreçlerde dikkatle uygulanıyor.

Hasat öncesi denetimlerde, meyve ve sebzeler henüz tarladayken inceleniyor. Bu süreç, tavsiye dışı ve hatalı pestisit kullanımını önlemeyi ve güvenli gıda üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Hasat sonrası denetimlerde ise Ataşehir ve Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halleri, paketleme tesisleri ve perakende satış noktaları gibi tedarik zincirinin kritik aşamaları kontrol ediliyor.

CEZA KESİLDİ

2024 yılı itibarıyla Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında 95 numune analiz edildi. Hasat sonrası süreçlerde ise Bakanlık İl Yıllık Kontrol Planı, Ulusal Kalıntı İzleme Programı ve rutin denetimler kapsamında toplamda 2 bin 79 numune incelendi. Mevzuata aykırı bulunan ürünler için gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

MEVZUATA AYKIRI OLANLARA CEZA KESİLDİ

Parıldar, 2024 yılı içinde İstanbul genelinde yaklaşık 2 bin 300 numunenin analiz edildiğini ve bu numunelerin yüzde 5’inin mevzuata aykırı bulunduğunu açıkladı. Geri kalan yüzde 95 oranında üretici, toptancı ve perakendecinin kurallara uygun hareket ettiğini ifade ederek, güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yapılan denetimler sırasında basın mensuplarına bilgi verdi. Gıda ürünlerinin üretimden tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamalarının sıkı bir şekilde denetlendiğini belirten Parıldar, şunları söyledi:

Parıldar, şunları kaydetti:

"Bunu Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hem üretim denetim planlaması hem de denetim yapılacak üreticilerin isimlerine kadar Tarım Bilgi Sisteminden, İl Müdürlüklerimize gelen üretici listesi üzerinden denetim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bunların dışında İl Müdürlükleri olarak şüphe duyduğumuz durumlarda, ihtiyaç duyduğumuz durumlarda da yine üretim noktalarından numune alarak, hasat öncesinde bunların analizlerini yapıyoruz. Yapılan denetimlerde, yapılan kontrollerde, yapılan analizlerde, pestisit çıkan ürünleri olan üreticileri iki yıl süreyle izlemeye alıyoruz ve bunlardan da sürekli analizler yaparak pestisit kontrollerini gerçekleştiriyoruz."

Parıldar, İstanbul'da 2 bin 300'e yakın numune alarak analiz gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu analizler neticesinde yüzde 5 civarında uygunsuzluğumuz var. Yani yüzde 95 hakkıyla hukukuyla da bu işi yapan hem üreticilerimiz hem arzı sağlayan toptancılarımız ve perakendecilerimiz var." açıklamasını yaptı.