Gece yarısı korkutan yangın: Yaşlı kadın kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi

16 Aralık 2024 02:48 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 02:52

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Dar sokaklara rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken ev, kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit​ ilçesinde saat 00.30 sıralarında iki katlı ahşap evde yangın​ meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanan ekipler, taşıdıkları uzun hortumlar ile alevlere müdahale etti.

YAŞLI KADININ OTURDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kısa sürede tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Evde ikamet eden yaşlı kadının yangının hemen ardından dışarıya çıktığı öğrenildi. Alevlere teslim olan ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.