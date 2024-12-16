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Gece yarısı korkutan yangın: Yaşlı kadın kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Aralık 2024 02:48 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 02:52
Gece yarısı korkutan yangın: Yaşlı kadın kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Dar sokaklara rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken ev, kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin İzmit​ ilçesinde saat 00.30 sıralarında iki katlı ahşap evde yangın​ meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanan ekipler, taşıdıkları uzun hortumlar ile alevlere müdahale etti.

Gece yarısı korkutan yangın: Yaşlı kadın kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

YAŞLI KADININ OTURDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kısa sürede tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Evde ikamet eden yaşlı kadının yangının hemen ardından dışarıya çıktığı öğrenildi. Alevlere teslim olan ev, kullanılamaz hale geldi.

Gece yarısı korkutan yangın: Yaşlı kadın kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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