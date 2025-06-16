Gece yarısı Kütahya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

İstanbul
Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi gece yarısı hissedilen sarsıntıya ilişkin ilk verileri açıkladı.
Kütahya’nın Simav ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 16 Haziran Pazartesi saat 01.04’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 4.2 kilometre olarak ölçüldü.
Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmezken, deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
https://x.com/Kandilli_info/status/1934375120723722737