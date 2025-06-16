Gece yarısı Kütahya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Kütahya’nın Simav ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 16 Haziran Pazartesi saat 01.04’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 4.2 kilometre olarak ölçüldü.

Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmezken, deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1934375120723722737