Geçen sene boşandığı kadının yolunu kesip, kanlar içinde bıraktı!

19 May 2024 03:10 - Güncelleme : 19 May 2024 03:12

İnegöl'de boşanmalarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen barışmak için kadını taciz eden eski eş, kadının yolunu keserek bıçakladı.

Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda evine yürüyerek giden 30 yaşındaki Sevda Ç. apartmanın önünde bekleyen 2023 yılında ayrıldığı eşi Sezgin A. ile karşılaştı. Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşi Sevda'ya tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabını alarak öfkelenen Sezgin A., eski eşini bacağından yaralayıp kaçtı.

DÜĞÜN ORGANİZASYONLARINDA ÇALIŞIYORDU

Kanlar içinde kalan kadın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Düğün organizasyonlarında Dj'lik ve solistlik yaptığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.