Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye geçiyor

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı bilgisi TGRT Haber'de canlı yayınlanan Taksim Meydanı programında açıklandı. Alınan bilgiye göre Ekici'nin rozeti yarın AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.