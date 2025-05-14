Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye geçiyor

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı bilgisi TGRT Haber'de canlı yayınlanan Taksim Meydanı programında açıklandı. Alınan bilgiye göre Ekici'nin rozeti yarın AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde 2023'te Altılı Masa siyaseti içerisinde CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren bir milletvekili daha AK Parti'ye geçiyor.
TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında sunucu Gürkan Hacır, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı bilgisini paylaştı.
Hacır, "Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici yarın AK Parti’ye katılacak." ifadeleriyle duyurduğu bilginin kaynağı olarak Gazeteci Sinan Burhan'ı gösterdi.
Hacır, Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin rozetini yarınki AK Parti Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı bilgisini de paylaştı.