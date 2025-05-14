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 | Selahattin Demirel

Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye geçiyor

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı bilgisi TGRT Haber'de canlı yayınlanan Taksim Meydanı programında açıklandı. Alınan bilgiye göre Ekici'nin rozeti yarın AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.

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Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye geçiyor
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 00:28

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde 2023'te Altılı Masa siyaseti içerisinde CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren bir milletvekili daha AK Parti'ye geçiyor.

"AK PARTİ'YE KATILACAK"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında sunucu Gürkan Hacır, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı bilgisini paylaştı.

Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye geçiyor

Hacır, "Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici yarın AK Parti’ye katılacak." ifadeleriyle duyurduğu bilginin kaynağı olarak Gazeteci Sinan Burhan'ı gösterdi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Hacır, Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin rozetini yarınki AK Parti Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı bilgisini de paylaştı.

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