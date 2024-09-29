Gelen hesapla şoke oldu! 11 mum için istenen fiyat genç kadını çıldırttı

29 Eylül 2024 13:15 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:16

Sosyal medyada paylaşılan video gündeme oturdu. İstanbul Bostancı'da bir eğlence mekanına giden kadın gelen hesapla şaşkına döndü. Mekanın 11 mum için istediği ücret dudak uçuklattı.

İstanbul için peş peşe kritik uyarılar! Sağanak yağış için saat verildi: Hava aniden buz kesecek

İstanbul için peş peşe kritik uyarılar! Sağanak yağış için saat verildi: Hava aniden buz kesecek

İstanbul'da kira fiyatları uçtu! En pahalı ve en ucuz semtler belli oldu: İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

İstanbul'da kira fiyatları uçtu! En pahalı ve en ucuz semtler belli oldu: İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

İstanbul​ Bostancı​'da bir eğlence mekanına giden genç kız​ gelen hesapla şaşkına döndü. Çektiği video ile duruma tepki gösteren genç kızın o anları sosyal medyada gündem oldu. Hesapta 11 mumun fiyatına inanamayan kadın adeta çıldırdı.

11 MUM İÇİN DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Eğlence mekanında gelen hesapta iddiaya göre, 11 mum için 2 bin 750 TL istenmesi vatandaşı isyan ettirdi. Mumları istemediğini iddia eden genç kadın duruma tepki gösterdi. Faturayı göstererek mekanın önünde video çeken vatandaşın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da binlerce liralık mum fiyatına tepki gösterdi.