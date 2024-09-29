Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Gelen hesapla şoke oldu! 11 mum için istenen fiyat genç kadını çıldırttı

Gelen hesapla şoke oldu! 11 mum için istenen fiyat genç kadını çıldırttı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Eylül 2024 13:15 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:16

Sosyal medyada paylaşılan video gündeme oturdu. İstanbul Bostancı'da bir eğlence mekanına giden kadın gelen hesapla şaşkına döndü. Mekanın 11 mum için istediği ücret dudak uçuklattı.

İstanbulBostancı​'da bir eğlence mekanına giden genç kız​ gelen hesapla şaşkına döndü. Çektiği video ile duruma tepki gösteren genç kızın o anları sosyal medyada gündem oldu. Hesapta 11 mumun fiyatına inanamayan kadın adeta çıldırdı. 

11 MUM İÇİN DUDAK UÇUKLATAN FİYAT 

Eğlence mekanında gelen hesapta iddiaya göre, 11 mum için 2 bin 750 TL istenmesi vatandaşı isyan ettirdi. Mumları istemediğini iddia eden genç kadın duruma tepki gösterdi. Faturayı göstererek mekanın önünde video çeken vatandaşın o anları sosyal medyada gündem oldu. 

Sosyal medya kullanıcıları da binlerce liralık mum fiyatına tepki gösterdi. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
istanbulbostancıeğlence mekanıgenç kızhesap

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...