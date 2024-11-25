Gelin ve damat kar yüzünden mahsur kaldı! Gelinliğiyle 11 saat bekledi

25 Kasım 2024 03:08 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 03:20

Kahramanmaraş'ta kar yüzünden gelin ve damat 11 saat boyunca mahsur kaldı. Düğün dönüşü yeni evli çiftin zor anları kameraya yansıdı. Evleri yerine belediyenin misafir ettiği merkeze yerleştirildiler.

Kahramanmaraş​'ın Göksun ilçesinde kar​ ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan gelin​ ve damat​, 11 saat sonra AFAD ekiplerince kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kırıkkale'ye giden gelin, damat ve ailelerinin bulunduğu araç, yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun-Sarız bölümünde mahsur kaldı.

11 SAAT MAHSUR KALDILAR

Yaklaşık 11 saat boyunca yolda mahsur kalan çift ve ailesi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarılarak Göksun Belediye Kültür Merkezi'ne yerleştirildi. Belediye Kültür Merkezi’nde, gelin ve damadı karşılayan Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, genç çifte geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Zahmetli bir düğün dönüşü, ama inşallah sağ salim evlerine varacak, düğünlerini tamamlayacaklar ve geriye sadece güzel anılar kalacak. Kendileri sadece misafirimiz değil aynı zamanda fahri hemşerimiz oldular.” dedi.

Yeni dünya evine giren çift ise Başkan Cüce'ye ve yetkililere teşekkür ederek, kar ve tipi nedeniyle zor bir gün geçirdiklerini belirtti.