Gelin ve damatlara özel kampanya: Kaynanan ölmeden gel, yüzde 50 indirimi kap

28 May 2024 09:47 - Güncelleme : 28 May 2024 10:13

Muş'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, ilginç kampanya başlattı. Kaynanası ölmeden mezar yaptırmak isteyen damat ve gelinlere özel bir kampanya yapan Çetinkaya, fiyatları yüzde 50 düşürüyor. Çetinkaya ayrıca kimsesiz ve sahipsiz olan 60 çocuk mezarını da bedava yapacaklarını söyledi.

"ÖLMEDEN ÖNCE NOTERE GİDİYORUZ"

Kampanyayla ilgili iş yerinin önüne tabela koyan Çetinkaya, “Bir gün iş yerime yaşlı bir teyze geldi. 'Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım' dedi. Ben de 'Olmaz öyle, çocuğun yok mu' dedim. O da 'Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum' dedi. Kendisine, biz de ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan üç, dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödedi. Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Bundan dolayı ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık” ifadelerini kullandı.

İŞLETMECİLERE ÇAĞRI: HALKA DESTEK OLMALIYIZ

Meslektaşlarını veya başka meslek gruplarını da çağrıda bulunan Çetinkaya, çeşitli kampanyalar başlatarak halka destek olunması gerektiğini belirtti. Çetinkaya, “Bu sene kimsesiz çocuklar için 60 mezarı bedava yapacağım. Ölmeden mezarını yaptırana ve kaynanası ölmeden mezar yaptıran damat ve geline de yüzde 50 indirim yapmaya devam edeceğiz” dedi.