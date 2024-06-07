Gelinlik denemek artık ücretli olacak

07 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:41

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Gelinlikçiler de yoğun mesaisi başladı. Gelinlerden çok merak edenlerin denemesi üzerine provası yapanların sayısı da arttı.

DENEME PARALI OLACAK

Bu nedenle artık gelinlik denemesi bir ücrete tabii olacak.



Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

PARA FİYATTAN DÜŞECEK

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.



Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.