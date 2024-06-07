Gelinlik denemek artık ücretli olacak
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:41
Düğün sezonu açılmasıyla gelinlikçilerin yoğun mesaisi başladı. Gelin adaylarının yanı sıra merak ettiği için gelinlik deneyenler de gelinlikleri oldukça deforme edebiliyor. Bu yüzden gelinlik denemek artık ücretli oluyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Gelinlikçiler de yoğun mesaisi başladı. Gelinlerden çok merak edenlerin denemesi üzerine provası yapanların sayısı da arttı.
DENEME PARALI OLACAK
Bu nedenle artık gelinlik denemesi bir ücrete tabii olacak.
Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.
PARA FİYATTAN DÜŞECEK
Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.
Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı