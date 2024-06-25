Gemlik'te balkonda harakiri dehşeti: Önce ağabeyini bıçakladı

25 Haziran 2024 18:47 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:48

Orhangazi Caddesi üzerinde T.P isimli genç ağabeyiyle tartışınca sinir krizi geçirerek önce ağabeyini sırtından bıçakladı ardından kendini eve kilitleyerek balkona çıkıp kendini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polis ekipleri, yaralı genci kontrol altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan, sırtından yaraladığı ağabeyi ile gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.