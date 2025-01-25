Genç berbere kanlı pusu! Korkunç anlar kamerada

25 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:10

İstanbul Arnavutköy’de erkek kuaförü olarak çalışan Muhammet Deniz dükkanında silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde kuaför dükkanında çalışan 28 yaşındaki Muhammet Deniz, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan adamı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede uzun süre kalp masajı yapılan kuaför yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı erkek kuaförü ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri saldırının kim veya kimler tarafından ne amaçlı yapıldığını bulmaya yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin olaya aydınlatmaya yönelik çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs geliyor merdivende tartışmaya başlıyorlar. Kısa bir sürelik tartışmanın ardından silahla berbere bir el ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.