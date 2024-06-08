Genç doktordan acı haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

08 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:23

Deniz Toman Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan babasının yanına gitmek için gece saatlerinde evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kayıp Toman için Jandarma ve komando timlerinin yanı sıra arama köpeklerinin de katılımı yapılan arama çalışmaları yapıldı.

ACI HABER GELDİ

Sabah saatlerinde Kadavra köpeğinin de katılımı ile yeniden başlayan arama çalışmalarında kayıp doktorun cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı.

Toman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri genç doktorun intihar ihtimalini de değerlendiriyor.