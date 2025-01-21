Genç kadın parkta silahlı saldırıya uğramıştı! Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı

21 Ocak 2025 16:00 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:01

Gaziantep'te parkta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bankta oturan kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından genç kadının eski eşi tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kadının eski eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Kaçan eş polis tarafından saklandığı köyde kıskıvrak yakalandı.

Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı

Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı

Gaziantep​'te 39 yaşındaki Fatma Köklü isimli kadın dehşeti yaşadı. Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda parkta bir bankta oturan 39 yaşındaki Fatma Köklü silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı.

KADININ DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kadının eski eşi Mehmet Yeter tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan eski eş Mehmet Yeter'i yakalamak için Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde adresi tespit edilen zanlı, saklandığı köyün etrafı sarılarak bulunduğu eve yapılan gece operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın emniyetteki yasal işlemlerinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.