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Tetiğe peş peşe bastı, genç kadına dehşeti yaşattı! Kurtarmak isteyen polislere de kurşun yağdırdı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:49
Tetiğe peş peşe bastı, genç kadına dehşeti yaşattı! Kurtarmak isteyen polislere de kurşun yağdırdı

İzmir’de 35 yaşındaki T.H., birlikte yaşadığı kadını tabancayla ağır yaraladı. Zanlı, olaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine de kurşun yağdırdı. Ekiplerin başarışı operasyonu sonucu yakalanan şahsın 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir​'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, 35 yaşındaki T.H., birlikte yaşadığı 24 yaşındaki A.S. isimli kadını silahla vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığını fark eden zanlı, ekiplere kurşun yağdırdı.  Bir süre direnen T.H., en sonunda saklandığı binanın çatısında elinde bir adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.Genç kadına dehşeti yaşattı, tetiğe peş peşe bastı! Kurtarmak isteyen polislere de kurşun yağdırdı - 1. Resim

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

Öte yandan zanlıya yapılan sorguda hırsızlık suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Ateşli kasten öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren A.S.’nin durumunun ağır öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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