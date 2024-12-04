Tetiğe peş peşe bastı, genç kadına dehşeti yaşattı! Kurtarmak isteyen polislere de kurşun yağdırdı

04 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:49

İzmir’de 35 yaşındaki T.H., birlikte yaşadığı kadını tabancayla ağır yaraladı. Zanlı, olaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine de kurşun yağdırdı. Ekiplerin başarışı operasyonu sonucu yakalanan şahsın 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

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İzmir​'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, 35 yaşındaki T.H., birlikte yaşadığı 24 yaşındaki A.S. isimli kadını silahla vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığını fark eden zanlı, ekiplere kurşun yağdırdı. Bir süre direnen T.H., en sonunda saklandığı binanın çatısında elinde bir adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

Öte yandan zanlıya yapılan sorguda hırsızlık suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Ateşli kasten öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren A.S.’nin durumunun ağır öğrenildi.