Genç kadını sokak ortasında döven adamı boğazından bıçakladı! Olay anı kamerada
Bursa'da kız arkadaşını sokak ortasında tekme tokat döven Yusuf G., mahalleli bir genç tarafından boğazından bıçaklandı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde kız arkadaşıyla tartışan Yusuf G., tartışmanın büyümesiyle genç kadını sokak ortasında korkuç şekilde darbetmeye başladı. Genç kızın çığlıkları mahallede yankılanırken, kavgayı gören Erhan Ş. hemen aşağıya indi.
BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Yusuf G., kavgayı ayırmak isteyen Erhan Ş.'ye küfürler savurdu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erhan Ş., Yusuf G.'yi boğazından bıçakla yaradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yusuf G.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinden kaçan Erhan Ş.'yi kısa sürede yakaladı.
Olayla ilgili tahkikat sürerken kavga anı ise kameraya anbean yansıdı.