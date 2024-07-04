Genç kadını sokak ortasında döven adamı boğazından bıçakladı! Olay anı kamerada

04 Temmuz 2024 12:46 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:47

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İETT otobüsünde şoke eden kavga! Yaka paça birbirlerine girdiler, çığlık sesleri dinmedi

İETT otobüsünde şoke eden kavga! Yaka paça birbirlerine girdiler, çığlık sesleri dinmedi

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde kız arkadaşıyla tartışan Yusuf G., tartışmanın büyümesiyle genç kadını sokak ortasında korkuç şekilde darbetmeye başladı. Genç kızın çığlıkları mahallede yankılanırken, kavgayı gören Erhan Ş. hemen aşağıya indi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Yusuf G., kavgayı ayırmak isteyen Erhan Ş.'ye küfürler savurdu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erhan Ş., Yusuf G.'yi boğazından bıçakla yaradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yusuf G.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinden kaçan Erhan Ş.'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili tahkikat sürerken kavga anı ise kameraya anbean yansıdı.