Genç kadını taciz eden şahıs gözaltında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir şahıs bir kadına sözlü tacizde bulundu. Şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 20:13

'in ilçesinde bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

SÖZLÜ TACİZ

Edinilen bilgilere göre, Kaşif Acar Caddesi üzerinde yürüyen M.S. (21) adlı kadın, arkasından gelen A.T. (52) tarafından sözlü olarak taciz edildiğini öne sürdü. Genç kadın, olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

