Genç kadının hayatı altüst oldu! 9 yıldır başına gelmeyen kalmadı

01 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:01

Derya Y. isimli genç kadının hayatı kimlik bilgilerinin çalınmasıyla altüst oldu.

Müze yöneticisi olarak çalışan 37 yaşındaki Derya Y, kimlik bilgilerini ele geçiren kişilerin adına açılan hesaplar üzerinden para transferleri gerçekleştirerek yasal olmayan işlerde adının kullanıldığını belirtti. Yıllardır adliyelik olan genç kadın işlemediği iddia edilen suçlardan dolayı sürekli adliyeye gidip geliyor...

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; 9 yıldır belirli periyotlarla hakkında çeşitli suçlardan soruşturma açılan Derya Y, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kimlik bilgilerini kullanan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Derya Y., savcılığa verdiği dilekçede kimlik bilgilerinin genelde banka hesap açılışında kullanıldığını ve para transferleri gerçekleştirdiklerini belirtti. 9 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinde hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden Derya Y, hayatını kabusa çevirdiklerini ifade etti.

HAKKINDA SÜREKLİ YAKALAMA KARARI ÇIKARILIYOR

Dilekçenin devamında yapılan işlemlerle kendisinin hiçbir alakasının bulunmadığını belirten Derya Y, savcılık kendisini bulamadığı için hakkında sürekli yakalama kararı çıkardığını bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

Genç kadın kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde izin ele geçiren kişilerin cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.