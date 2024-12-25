Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran mesajlar ortaya çıktı! 'Öldürmesini bekliyorum'

25 Aralık 2024 07:38 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:49

Sivas'ta yaşayan 33 yaşındaki Gonca Özdemir'in şüpheli ölümünün ardından bir arkadaşıyla sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşma ortaya çıktı. Arkadaşına şiddet gördüğünden bahseden genç kadın sonunda da 'Artık beni öldürmesini bekliyorum' ifadelerini kullandığı görüldü. İşte tüm detaylar...

Meteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Şüpheli ölüm Sivas'ın Suşehri​ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre T.Ö, sabah saatlerinde uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'i baygın halde buldu. T.Ö Durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gonca Özdemir olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu Gonca Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet​ şüphesi üzerine Özdemir'in kocası T.Ö. gözaltına alındı.

'ARTIK BENİ ÖLDÜRMESİNİ BEKLİYORUM'

İlk ifadesinde cinayet iddiasını kabul etmeyen T.Ö. adliyeye sevk edilirken, Gonca Özdemir'in madde bağımlısı olduğu öğrenilen eşi ile sürekli sorunlar yaşadığı, ancak çocuklarını korumak için sessiz kaldığı öne sürüldü. Özdemir'in Ülker isimli bir arkadaşı ile sosyal medyadan yaptığı mesajlaşmalar da dikkat çekti. Özdemir'in eşinin kendisine uyguladığı şiddetten bahsettiği, sonunda da 'Artık beni öldürmesini bekliyorum' ifadelerini kullandığı görüldü.

ELLERİNİ TAŞLA EZMİŞ!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gonca Özdemir'in İstanbul'da yaşayan annesi Güldeniz Yılmaz ise ifadesinde, T.Ö.'nün sık sık kızına şiddet uyguladığını söyledi. T.Ö.'nün olaydan 3 gün önce kendisini telefonla arayarak kızı Gonca'yı baraja götürüp dövdüğünü, ellerini taşla ezdiğini ve boğazına bıçak dayadığını, kendisine 400 bin TL vermemesi halinde öldüreceğini söylediğini anlattı.

DAMADININ UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yılmaz, damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve halüsinasyonlar gördüğünü, kızının altınlarını satıp başkalarına yedirdiğini iddia etti.