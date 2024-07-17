Genç kalmanın formülü bulundu! Arı zehri yaşlandırmıyor

17 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:40

Düzce Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı'nda yaptığı doktora tez çalışmasında arı zehri, Anadolu propolisi, bal, balmumu ve arı sütü içeren bir cilt bakım ürünü geliştirilmesi amaçlandığını söyleyen BEE'O ApiBeauty Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı çalışmada, arı zehri, propolis ekstresi, bal ve arı sütü içeren prototip krem formülasyonu geliştirildiğini bu kremin cilt pürüzsüzlüğü, besleme hissi, nemlendirme, cilt tonu ve aydınlık görünüm ve cilt kırışıklıkları üzerine etkileri de bir panel testi ile incelendiğini söyledi.

ARI ZEHRİ CİLDİ PÜRÜZSÜZ HALE GETİRDİ

Samancı, "Yapılan bu bilimsel çalışma, 33-70 yaş arası sağlıklı gönüllü kadınlar ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, krem uygulamasının cildi ipeksi pürüzsüz hale getirdiğini, nemlendirmeye katkıda bulunduğunu, cildi aydınlattığını ve beslediğini, cilt tonunu eşitlediğini, kırışıklıkların görünürlüğünü azalttığını, cilt elastikiyetini iyileştirdiğini ve kırışıklıkları yumuşattığını göstermiştir. Ayrıca, arı zehri içeren ürünlerin yaşlanma karşıtı etkileri gönüllüler tarafından yüzde 90'ın üzerinde başarılı olarak doğrulanmıştır.”

Arı zehrinin kas ve eklem ağrılarından sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına kadar birçok alanda etkili olduğunu, tedaviye de doğal bir takviye seçeneği sunduğunu kaydeden Samancı, “Sinir sistemi hastalıklarından kalp ve damar hastalıklarına, kas ve eklem rahatsızlıklarından cilt hastalıklarına kadar birçok alanda olumlu etkileri ortaya konulan arı zehri, özellikle cilt sorunlarında da oldukça faydalı. Özellikle, selülit tedavisine destek olarak kullanılan arı zehri, yara iyileşmesine yardımcı , sedef, egzama ve atopik dermatit gibi cilt hastalıklarında iyileştirici etkileri ile biliniyor" dedi.