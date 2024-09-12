Genç kız babası tarafından katledildi! Anne ve babanın ifadeleri kan dondurdu: "Eşimden şikayetçi değilim çünkü..."

12 Eylül 2024 17:11 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:25

Adana'da kızını bıçaklayarak öldüren baba, duruşmada yaptığı savunmayla ağızları açık bıraktı. Baba, kızının kendi kendini bıçakladığını söylese de olaya tanıklık eden Damla Aytekin genç kızın son anlarında söylediklerini anlattı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 19 yaşındaki Dilan Özdemir ve babası Turhan Özdemir arasında para yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. İkili arasında çıkan kavgada, baba kızını bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tutuklanan Turhan Özdemir hakkında ‘Kızını öldürmek' suçundan Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya sanık Turhan Özdemir'in kızı hakkındaki iddiası şaşkına çevirdi.

"KENDİNİ BIÇAKLADI, NEDENİNİ BİLMİYORUM"

Sanık Turhan Özdemir, olayın nasıl yaşandığını da şöyle anlattı:

“Olay günü işten çıkmış eve doğru giderken, Dilan ile karşılaştık. Yanıma geldi ve benden uyuşturucu parası istedi. Ben de hem iş kıyafetlerimle olduğum için hem de yanımda para olmadığı için ‘Eve gidelim' dedim. Kendisi bunu kabul etmedi ve bir anda üzerime yürüyerek, 'Senin evini yakacağım' diyerek bıçak çekti. Zaten çevredekiler kızımın durumunu bildikleri için hakkımızda konuşuyorlardı. Ben de daha fazla olay büyümesin diye ‘Kızım elindekini bırak, bak rezil oluyoruz. Hadi eve gidelim' dedim. Bu sırada da elindeki bıçağı tutayım derken kızım kendine sapladı. Ben kızımı yaralamadım o kendini yaraladı. Kendisini ne kadar bıçakladı bilmiyorum. Ben olayın şokunu yaşarken çevredekiler gelip bana ‘Buradan kaç' dedikleri için ben de kaçtım. Ben giderken polisler de olay yerine geliyordu. Zaten sonra da polisler beni yakaladı.''

"EŞİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Öldürülen Dilan'ın annesi Kadriye Özdemir, sanık eşinden şikayetçi olmadı. Kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Özdemir, “Kızımı uyuşturucudan uzak durması için yetiştirme yurduna yerleştirmiştik. 3 yıldır da evden uzaktaydı. Eve gelmiyordu. Ancak kendisi uyuşturucu kullanmaya devam edip, sürekli yurttan kaçıyordu. Uyuşturucu yüzünden evdeki altınlarımı dahi çalarak götürüp satardı. Eve geldiğinde bize kan kustururdu. Sürekli bizi tehdit edip, ‘Bu evi yakacağım' derdi. Kızım bazen iç çamaşırıyla bazen de çıplak bir şekilde birilerinin motosikletine binip mahallede gezer, kardeşlerine de fotoğraf atardı. Bunu uyuşturucunun etkisiyle yapardı ama komşularımız da kızımın uyuşturucu bağımlısı hatta fuhuş amaçlı kullanıldığını söylüyorlardı. Bu yüzden sürekli bizim hakkımızda konuşuyorlardı. Ben eşimden şikayetçi değilim” dedi.

"ERKEK ARKADAŞI PARA KARŞILIĞINDA DİLAN'I SATIYORDU"

Mahmut Özdemir ile kardeşi Ömer Özdemir de annelerinin söylediklerini tekrar ederek, babalarından şikayetçi olmadı.

Olay sonrası Dilan'ın erkek arkadaşı Selam Şen'i Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle darbederek, ölümüne neden olduğu iddia edilen ve hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu Damla Aytekin (22) tanık olarak dinlendi. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Aytekin, Dilan ile 8 aydır arkadaş olduklarını belirterek, olay günü mahalleye beraber gittiklerini söyledi. Dilan'ın kimliğini almak için ablasıyla buluştuğunu ifade eden Aytekin, “Dilan, bana erkek arkadaşı Selam Şen'in kendisini para karşılığında sattığını söylerdi. Bunun dışında fuhuş iddiaları doğru değildir. Kimliği almak için ben, Dilan ve erkek arkadaşı Selam Şen mahalleye beraber gittik. Ara sokakta biz konuşurken yaklaşık 5-10 dakika sonra Dilan'ın babası elinde bıçakla üzerimize doğru gelmeye başladı. Dilan, babasını görünce kaçmaya çalışarak, ‘Baba yapma' dedi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Ben de hastaneye gittiğimizde Dilan'ın öldüğünü öğrendim” diye konuştu.

Tanığın iddiaları üzerine söz verilen sanık Turhan Özdemir, suçlamaları reddederek, “Ben kızımın üzerine bıçakla yürümedim. O kendini yaraladı” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Turhan Özdemir'in tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.