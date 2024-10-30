Genç kız karga sevdiği için karakolluk oldu!

30 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:38

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisinin kampüste gördüğü karga yanına gelerek kendini sevdirmeye çalıştı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden genç kızın videosu sosyal medyada viral oldu. Gündem olan görüntülerden sonra genç kız karakola giderek ifade verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi​ öğrencisi Azra Boysak kampüs içinde gördüğü cana yakın kargayı fark ederek kayda aldı. Kendini sevdirmeye çalışan karga​ ile bir süre vakit geçiren genç kız, videoya aldığı anları sosyal medya​ hesabından paylaştı. Sosyal medyada viral olan videodan sonra genç kız karakolluk oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyerek karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir vatandaş suç duyurusunda bulundu. Olay üzerine Azra Boysak karakola giderek ifade verdi.

" VİDEOYU ÇEKTİĞİM GÜN KARGAYI GÖRDÜĞÜM SON GÜNDÜ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Azra Boysak, “Bu karga videosunu televizyonda veya sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Videoyu ben çekmiştim. Şu an karakoldan geliyorum, kargayla alakalı ifade verdim. Bununla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla mesaj ve yorum da almıştım zaten. Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi. Ben zaten kargaları genel olarak kuşları çok seviyorum. Dokunamasam da her gördüğüm yerde seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim. Videoyu çektiğim gün kargayı gördüğüm son gündü. Karganın sahibi olduğunu söyleyen birçok insan oldu ve bunlardan bir tanesi beni şikâyet etmiş. Ama karga bende değil. Kargayı tekrar görmek istediğinizi biliyorum. Ben de onunla daha fazla vakit geçirmediğim için çok pişmanım ve onu özledim. Tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum” şeklinde konuştu.