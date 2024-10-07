Genç kız otobüsün çarpmasıyla savruldu! Bu sırada "pes" dedirten hırsızlık

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Ekim 2024 01:07 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 01:12

Bursa'da bir genç kız otobüsün çarpması sonucu cep telefonu bir yana kendi bir yana savruldu. Bu sırada gerçekleşen hırsızlığın görüntüleri herkesi hayrete düşürdü. Hırsızın kaçtığı görüntüler kameraya yansıdı.

Bursa Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kıza özel halk otobüsü çarptı. Ağır yaralı kız yerde yatarken savrulan kızın cep telefonunu yoldan geçen bir kişi çaldı. Kısa sürede hırsızlık şüphelisi kişi yakalandı. GENÇ KIZA OTOBÜS ÇARPTI 4 Ekim'de gerçekleşen olayda Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde Tesnime C. isimli genç kız, yolcusunu indirip hareket eden otobüsün çarpması sonucu yere düştü. Bu sırada genç kızın telefonu da düştü. Bir kişi yaralı kızın bu durumunu fırsat bilerek telefonu alıp kaçtı. Çevredeki vatandaşlar kızın yardımına koştu. YARALI KIZIN TELEFONUNU ÇALIP KAÇTI Kaza anı ve hırsızın telefonu aldıktan sonraki kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı.Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Tesnime C.’nin telefonunu çalan şüpheliyi çok geçmeden yakalayan polis, işlemleri sonrası adliyeye sevk etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlgili Haberler Esenyurt sokaklarında çırılçıplak gezmişti! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı Samsun’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!