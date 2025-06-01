Genç kızı dövüp özür dilettiler: Fenomenim diye gezmekle olmuyor

Sosyal medyaya düşen bir görüntü "Gençlik nereye?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Antalya'da bir genç kız, erkek arkadaşlarıyla görüştüğü iddia edilen iki kız tarafından darp edildi. Uğradığı saldırı anları kayda alınan kızın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Muratpaşa'da yaşanan bir olayın sosyal medyaya düşmesi infiale sebep oldu. N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşlarıyla ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip o anların görüntülerini çekti. İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"FENOMENİM DİYE GEZMEKLE OLMUYOR"

Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çirkin olay, video kaydıyla belgelenirken yaşananlar "Gençlik nereye?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.