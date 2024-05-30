Genç kızı takip eden adama meydan dayağı!

30 May 2024 09:42 - Güncelleme : 30 May 2024 09:50

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre Halil D. isimli şahıs, bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca ısrarlı şekilde takip etmeye başladı.

AKRABALARI MARKETTE YAKALADI

Durumu fark eden kızın akrabaları ise şahsı takip ederek mahalledeki bir markette yakaladı. Şahıs, kızın akrabaları tarafından darp edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü. Şüphelinin darp edildiği o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.