Genç kızın imdadına polis yetişti! Panik anları saniye saniye kamerada

08 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 11:41

Saat 10.00’da başlayacak üniversite sınavına girecek öğrenciler için kapılar kapandı. Sınav öncesi her yıl yaşanan kimlik ve adres bulma kazaları öğrencilere zor dakikalar yaşattı.

Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulunda sınava girecek olan bir aday sınavdan 15 dakika önce sınav yerine geldi. Park halindeki bir otomobilin bagajına sınav evrakını ve kimliğini koyan öğrenci rüzgarın azizliğine uğrayarak kimliği araba bagajının içine düşünce zor anlar yaşadı.

Polisten yardım isteyen genç kız sınava 15 dakika kalması nedeni ile polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Genç kızın için ekipler önce araç sahibini aradı ardından trafik polisleri genç kızın nüfus cüzdanını almak için nüfus müdürlüğüne giderek zamanla yarıştı. Otomobil sahibinin gelmesi ile genç kız kimliğine alarak sınava 2 dakika kalması ile yetişti. Panik anları an ve an kaydedildi.

Öte yandan, Yusuf Baysal Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bir öğrenci ise kapıların saat 10.00’da kapanmasının ardından 2. dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. Adresi bulamadığı için geç kaldığını söyleyen genç okul kapısından döndü.