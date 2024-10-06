Genç kızın 'tacize uğramama' taktiği sosyal medyada gündem oldu! Yanına yaklaşan adama bunları söyledi

06 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:51

Semih Çelik isimli katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinin ardından sosyal medyada gençler taciz ve tehditten korunma yöntemlerini paylaşmaya başladı. Bir genç kızın 'tacize uğramama' yöntemi gündem oldu.

İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i korkunç şekilde katleden 19 yaşındaki katil Semih Çelik, Türkiye gündemine oturdu. Vahşi cinayetlerin yankıları devam ederken sosyal medyada günlerdir bu konuyu konuşuyor. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in öldürülmesinin ardından sosyal medyada gençler yaşadığı korkunç tehdit ve taciz olaylarını paylaşmaya başladı. Yanına gelen yaşlı bir erkek tarafından tacize uğrayacağını düşünen genç, olası bir tacizden nasıl kurtulduğunu anlattı.

"AZ ÖNCE BİRİNİ BIÇAKLADIM"

Genç kız "Çok fazla bilmediğim bir şehirdeyim. Ve şu an oturduğum yerde tek başımayım. Yanıma yaşlı bir adam geldi, 'ne oldu kızım' dedi. Belki çok iyi niyetliydi bilmiyorum ama korktum. Ve olası bir tacizden korunmak için “Birini bıçakladım az önce, polise ihbar edeceğim öncesinde biraz bekliyorum.” diyerek 'tacize uğramama' yöntemini paylaştı.

Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.