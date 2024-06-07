Genç kızların sokak ortasında utandıran kavgası: 'Yapma' diye yalvardı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:23
İstanbul Başakşehir’de Başakşehir’de bir grup genç kız tartıştığı bir başka genç kıza saldırdı. Sokak ortasındaki utandıran kavganın görüntüleri ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Başakşehir Bayramtepe’de çekilen görüntülerde bir grup genç kız sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA
Çıkan kavgada 2 kız, diğer bir kız ile saç saça baş başa saldırdı. Sokak ortasında kavga eden genç kızlar diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde okul çantası bulunan bir çocuğunda ablasını kurtarmak için ağlayarak yardım istediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı