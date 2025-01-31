Genç öğretmenin acısı yürekleri dağladı: İkiz bebeklerini doğurdu, kucağına alamadan vefat etti

31 Ocak 2025 21:17 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 21:18

Mardin’de ikiz bebeklerini kucağına alan 30 yaşındaki öğretmen Fatma Erdem Çeçen, doğum sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Anne kokusuna doyamayan ikizleri geride bırakan genç kadın, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Fatma Erdem Çeçen (30), ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Tepebaşı İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Çeçen, dün Mardin’de özel bir hastanede ikiz erkek bebeklerini doğurdu. Ancak doğum sonrası kanama geçirmesi üzerine Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çeçen, yaşamını yitirdi.

Genç öğretmenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ikiz bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.