Genç polis evinde ölü bulundu! Sebebi ortaya çıktı

30 May 2024 15:15 - Güncelleme : 30 May 2024 16:30

Bayrampaşa'da kendisinden haber alınamayan polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı olay bu sabah saatlerinde Orta Mahalle Göksu Sokak'ta meydana geldi. Evinde tek yaşayan 28 yaşındaki B.K.'ya arkadaşları ulaşamadı. Bunun üzerine eve giden polisin arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı.

ARKADAŞLARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Daireye giren polisler acı manzarayla karşılaştı. Polis B.K.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından polisin yakınları ve meslektaşları bölgeye akın etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından B.K.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı dairede incelemelerde bulundu.

PRP'DEN SONRA HALI SAHA MAÇI

Öte yandan hayatını kaybeden polis memuru B.K.'nın önceki gün saçına PRP işlemi, aynı akşam da halı saha maçına gittiği öğrenildi. Polis memurunun kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılacak olan inceleme sonrası netlik kazanacak.