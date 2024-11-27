Şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti, şüpheli ölümün ardından çıkanlar şoke etti! Çok çarpıcı polis ve uyuşturucu detayı

27 Kasım 2024 09:53 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:15

Şarkıcı Duygu Kiraz'ın sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı polisin evinde, uyuşturucu kullanmasının ardından krize girerek öldüğü belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 2 polis hakkında adli kontrol verilirken bir polis memurunun serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Şarkıcı Duygu Kiraz'ın ölüm haberini geçtiğimiz günlerde menajeri duyurmuştu. Genç şarkıcının geçirdiği epilepsi​ krizinin ardından kaldırıldığı hastane hayatını kaybettiği belirtilmişti. Kiraz'ın ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Duygu Kiraz'ın sosyal medya uygulaması üzerinden bir polisle tanışıp evine gittiği ve genç kadının uyuşturucu​ kullanmasının ardından krize girerek öldüğü belirlendi.

SOSYAL MEDYA UYGULAMASINDA TANIŞTILAR

28 yaşındaki şarkıcı Duygu Kiraz ile B.K., isimli polis​ memuru sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştı. İkili tanışmalarının ardından buluşmaya karar verdi. Geceyi birlikte geçirmek için B.K.'nın ikametine gelen genç şarkıcı burada aynı evde ikamet eden diğer polis memurları A.Z., ile de tanıştı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Geceyi birlikte geçiren çift iddiaya göre sabah olduğunda Duygu Kiraz krize girerek nefes alamadı. B.K., durumu sağlık ekiplerine bildirerek ambulans çağırdı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duygu Kiraz'ın ölümünün ardından olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı inceleme sonrası evde bulunan 3 polisin ifadesini aldı. B.K., ifadesinde Duygu Kiraz ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığını belirterek evine davet ettiğini ve geceyi birlikte geçirdiklerini anlattı.

ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA AÇILDI

Genç polis ifadesinin devamında Duygu Kiraz ile uyuşturucu madde kullandıklarını ardından uyuduklarını ancak sabah Kiraz'ın epilepsi krizine girdiğini nefes alamayınca sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi. Evde bulunan diğer polis memuru A.Z., ise genç kadını rahatsız etmemek için kendi odasından çıkmadığını söyledi.

Olay yerine gelen savcılık yapılan incelemenin ardından polis memurları B.K., ve A.Z., hakkında adli kontrol kararıyla salıverilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç şarkıcının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediyor.