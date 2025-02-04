Gençlere büyük tuzak! Çakmak üzerine reklam bastırıp ağlarına düşürüyorlar

04 Şubat 2025 11:12 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:16

Yasadışı sanal bahis siteleri gençleri tuzağa düşürmek için her geçen gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Bu kez de çakmakların üzerine bastırılan karekodlu reklamlarla dikkatleri çekmeye çalışıyor. Karekodu okutup siteye girenler ise ücretsiz hediye vaadiyle kandırılıp sisteme kaydı sağlanıyor.

Türkiye'de daha çok gençlerin bağımlılığı haline gelen sanal bahis siteleri farklı yöntemlerle tuzağa düşürmeye devam ediyor. Kaçak canlı yayın maçları başta olmak üzere sosyal medya platformlarında da sanal kumar reklamları sık sık karşımıza çıkıyor.

BU KEZ ÇAKMAK ÜZERİ KAREKODLU TUZAK!

Son olarak 2 liraya satılan çakmakların üzerinden de bu tarz reklamlar yapılmaya başlandı. Bir sanal kumar sitesi çakmak üzerine karekod ekleyip vatandaşları kumar batağına sürüklemeye çalışıyor. Üzerinde bulunan kare kodu cep telefonuna okutan gençler, anında kumar sitesine yönlendiriliyor.

ÜCRETSİZ HEDİYE VAADİYLE SİSTEME KAYIT

Açılan sayfada gençlere ücretsiz hediye verileceği vaad edilerek sisteme kayıt yaptırmaları isteniyor. Gençler kumar oynamasa bile cep telefonlarının sisteme düşmesi ile birlikte artık birçok sanal kumar sitesinden onları kandırmaya yönelik reklam mesajları alıyor. Cep telefonlarına ‘1000 TL hediyeniz yüklendi, oynamak için başlayın' tarzında kumara düşürmek için mesajlar atılıyor.