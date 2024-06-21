Gerçek rakam açıklandı! DDM'den mülteci sayısı haberlerine yalanlama

21 Haziran 2024 15:16 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:24

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir yalan haberi daha çürüttü. Bazı yayın organlarında yayınlanan “İstanbul'da 2 buçuk milyon mülteci var.” haberlerini yalanlayarak gerçek rakamları tek tek verdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da 2 buçuk milyon mülteci var.” iddiası doğru değildir.

Bahse konu iddiada ortaya atılan İstanbul’da bulunan yabancı sayısı ile ilgili rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır.

GERÇEK RAKAMLARI TEK TEK AÇIKLADI

Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre İstanbul’da:

530 bin 612’si Geçici Koruma Kapsamında,

3 bin 252’si Uluslararası Koruma Kapsamında,

553 bin 153’ü İkamet İzniyle Kalan olmak üzere;

Toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."