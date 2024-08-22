Gerede'de alevler hızla ilerliyor! 6 ilden takviye gitti, evler tahliye edildi

22 Ağustos 2024 03:26 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 03:32

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek için bölgede mücadele sürüyor.

YANGIN "İNSAN KAYNAKLI"

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı. Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

6 İLDEN DESTEK EKİP GİTTİ

AFAD da yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 6 ilden destek ekip gönderildiği belirtildi.

123 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin yaptığı bilgilendirmede yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek şunları söyledi: "Gündüz yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahale yapıldı. Şu anda da yangın etrafı araçlarla çevrilmeye çalışılıyor. Nerede yangın varsa o noktalara personel ulaşmaya çalışıyor. Yangınla beraber iki tane yerleşim yerinde biz 123 kişinin tahliyesini sağladık.

10 EV YANDI

Ayrıca, Demirler Köyü'nün yaylasında kullanılmayan 10 tane ev vardı, bunlar yandı. Ancak vatandaşımızda herhangi bir yaralanma veya can kaybımız söz konusu değil. Şu an itibarıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor, bütün birimler burada. Orman bakanlığı personeli, AFAD'tan jandarmadan, emniyetten, Kızılay'dan ve sağlık teşkilatı aynı şekilde devletin bütün kurum ve kuruluşları şu anda yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor" diye konuştu.

"DEMİRLER KÖYÜ YAYLASINA YOL AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Demirler Köyü yaylasında sıkıntımız var. Orada vadinin içerisinde yangın var. Oraya yol açmaya çalışıyor orman bakanlığı personeli. Açtıktan sonra da orada yangın söndürme araçlarıyla beraber müdahale edilecek. Ama şu an itibariyle etrafı çembere alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerini şu an tehdit eden bir durum yok. Öğleden sonra yangın Demirler Köyü'ne ulaştığında sıkıntı yaşandı ama çok şükür evlere sirayet etmeden zamanında müdahale ve evleri de kurtarmış olduk, hepimize geçmiş olsun."