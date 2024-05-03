Geri dönüşüm fabrikasında yangın! Patlama sesleri yükseldi

03 May 2024 10:06 - Güncelleme : 03 May 2024 10:20

Aksaray'da sabah saatlerinde geri dönüşüm yapılan bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Aksaray ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve jandarma sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Alevlere teslim olan fabrikada zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler fabrikada soğutma çalışması başlattı.