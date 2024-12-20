Germencik’te kaza: Ölü ve yaralılar var!
Aydın’da otomobil bariyere çarptı. Germencik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Aydın’ın Germencik ilçesinde otoyol üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi ise yaralandı. Aydın-İzmir otoyolu Selattin Tüneli yakınlarında R.B idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yolcu konumunda bulunan Derya Buçan (28) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü R.B(34) ve D.B (6) isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Derya Buçan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.