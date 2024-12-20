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Germencik’te kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Aralık 2024 23:47 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:53
Germencik’te kaza: Ölü ve yaralılar var!

Aydın’da otomobil bariyere çarptı. Germencik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde otoyol üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi ise yaralandı. Aydın-İzmir otoyolu Selattin Tüneli yakınlarında R.B idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.

Germencik’te kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yolcu konumunda bulunan Derya Buçan (28) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü R.B(34) ve D.B (6) isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Derya Buçan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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