GESTAŞ ve Marmara RoRo duyurdu: Seferler iptal edildi!

01 Aralık 2024 00:30 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 00:34

GESTAŞ ve Marmara RoRo olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptallerini duyurdu. Narlı-Marmara hattı ve Marmara Denizi’ndeki sefer iptalleri paylaşıldı…

Son günlerde etkili olan kötü hava şartları, deniz ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi. 1 Aralık 2024 tarihinde, olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Adalar hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.15, Marmara'dan 11.30 ve 17.30, Avşa'dan 06.00, 13.00 ve 17.00, Ekinlik'ten 16.30, Erdek-Adalar hattında Marmara'dan 06.45, 16.00, 21.30, Balıklı'dan 07.45,12.00, 18.00, 20.30, Erdek'ten ise 11.00 ve 19.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

ALTERNATİF ULAŞIMLAR ÖNERİLDİ

Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.