Geyiğin şaşırtan tercihi! Ormanı bırakıp asfaltta yaşamaya başladı

Afyon'da karayolu kenarında geyik görenler hayretler içinde kalıyor. Bu tür ürkek tabiatıyla bilinse de, yoldan geçenlerin sürekli olarak beslediği geyik 3 haftadır orman yerine yol kenarında yaşamayı tercih ediyor. Yetkililer ise çaresiz...

Afyonkarahisar'ı başkent Ankara'ya bağlayan karayolundan geçenler sıra dışı bir durumun tanığı oluyor. Bayat ilçesi yakınlarındaki karayolunun kenarını mesken tutan bir geyik, 3 haftadır doğal yaşam alanına dönmüyor.

YEMEĞİ AYAĞINA GELİYOR

Geyiği gören bazı sürücüler fotoğrafını çekmek için yol kenarında dururken, bazıları ise araçları ile yavaşlayarak geyiği görüntülüyor. Normalde ürkeklikleri ile bilinen geyik ise insanların kendisine yaklaşmasına aldırış etmeden onların verdikleri yiyecekler ve çöplerle karnını doyuruyor. Geyiğin bu davranışının altında yatan nedenin de yiyeceğe kolay şekilde ulaşabilmesi şeklinde yorumlanıyor.