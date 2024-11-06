Gezgin dilencinin üzerinden çıkan paralar 'pes' dedirtti! Ekipler bile şaşkına döndü

06 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:45

Trenle şehir şehir gezip dilenerek para toplayan 37 yaşındaki H.M. Konya'da zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan paralar zabıta ekiplerini bile şaşkına çevirdi.

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Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıta ekiplerini bile şoke etti. Konya'da ekipler, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri, 37 yaşındaki H.M.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Meram Zabıtası Muhacir Pazarı Karakoluna götürülen dilencinin üzerini arayan zabıtalar, karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. İstanbul'dan yola çıktığı ve trenle şehir şehir dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ortaya çıkan dilenci H.M.'nin üzerinden bir miktar dolar, euro ve 13 bin 600 lira para çıktı.

Ekipleri şaşkına çeviren dilencinin daha önce de yakalanmasına rağmen vatandaşlardan para toplamaya devam ettiği öğrenildi. Dilenci H.M. gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehirden ayrıldı.