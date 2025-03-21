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 | Berkay Alptekin

Son dakika | İsmail Saymaz'ın cezası belli oldu

Son dakika haberi: Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında soruşturma başlatılan İsmail Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. Saymaz, hakkında ev hapsi kararı verildi.

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Son dakika | İsmail Saymaz'ın cezası belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 15:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

EV HAPSİ TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Saymaz, hakkında ev hapsi kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmişti.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Savcılık, soruşturmadaki tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasına ilişkin gözaltı kararı vermişti.

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