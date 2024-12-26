Gıda sahtekarları tek tek ifşa oldu: Kıymada ve sucukta sakatat çıktı

26 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:49

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellenmeye devam ediyor. T Açıklanan listede özellikle et ürünleri grubundaki usulsüzlükler dikkat çekiyor. Bazı firmaların sucuk yerine eşek eti kullandığı görülürken baharatlarda da yabancı maddeler tespit edildi. İşte o firmalar ve sahte ürünleri...

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde ünlü markalar da var

Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde ünlü markalar da var

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yeni bir listeyi açıkladı. Listeye göre, özellikle et ürünlerinde yapılan usulsüzlükler ön plana çıkıyor. Bazı firmaların, sucuk yerine sakatat kullandığı belirlenirken, baharatlarda ise yabancı maddeler bulunduğu tespit edildi.

PARÇA KIRMIZI ETTE TEK TIRNAKLI ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı kamuoyu duyurusunda, Adana'nın Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren Adem Tozman'a ait bu hareketli araçta yapılan incelemelerde, satışa sunulan "parça kırmızı et" ürününde tek tırnaklı hayvan etine rastlandığı tespit edildi.

KASAP HİKMETTE TAŞLIK

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Hasibe Bakar-Kasap Hikmet'in satışa sunduğu kıyma ürününde sakatat (taşlık) tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINDA HİLE

Kağıthane'de, Gültepe Peynircilik-Mehmet Tabak tarafından satılan "Natural Taş Baskı Sızma Zeytinyağı" ürününde,

KEKİKTE YABANCI MADDE

Avcılar'da, Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi'ne ait kekik ürününde yabancı madde bulundu.

Silivri'de, Aksoy Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Çiftlik Yoğurdu" ürününde bitkisel yağ tespit edildi.

PİLİÇ SUCUĞUNDA KANATLI ETİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Asr Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin üretimi olan "Işıl İşlem Görmüş Piliç Kuvez Sucuk" ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

SUCUKTA SAKATAT

Kırklareli Merkez'de, Görgüneroğlu Gıda Maddeleri İmalatı Zah. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait "Işıl İşlem Görmüş Baş Etli Sucuk" ürününde sakatat (baş eti) bulundu.

ZEYTİNYAĞINDA PİRİNA YAĞI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Küptepe Zeytin'in "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürününe pirina yağı karıştırıldığı belirlendi.

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