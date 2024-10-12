Gıda skandallarına yenisi eklendi! Sucuklara öyle şeyler katmışlar ki...

12 Ekim 2024 17:48 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 17:49

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde akıllara durgunluk veren yeni skandallar ortaya çıktı. Köfteci Yusuf’taki domuz eti skandalı ile başlayan gıda ürünlerindeki ifşalar devam ediyor. Şimdi de birçok sucuk firmasının ürünlerinde ‘tek tırnaklı’ hayvan eti bulunduğu öğrenildi. Yapılan skandal tespitin ardından bakanlık ilgili firmaları tek tek açıkladı. İşte o listenin detayları…