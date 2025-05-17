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Gıda teröristlerine operasyon! Bakan Yumaklı açıkladı: Denetim kırmızı çizgimiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uyulmadığı gerekçesiyle 40 ton ürünün satışının önlendiğini bildirdi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 11:41

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da 39 süt ve süt ürünleri işletmesine yönelik eş zamanlı denetimde 40 ton ürünün satışının engellendiğini açıkladı.

Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Gıda teröristlerine operasyon! Bakan Yumaklı açıkladı: Denetim kırmızı çizgimiz

Ankara'daki toptancılar sitesinde süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, denetimlerde, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar ile taklit ve tağşiş hususlarının araştırıldığını, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini aktardı.

Gıda teröristlerine operasyon! Bakan Yumaklı açıkladı: Denetim kırmızı çizgimiz

BAKAN YUMAKLI: KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Yumaklı, denetimlerle tüketicilerin güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 40 yasal işlem uygulandı. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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