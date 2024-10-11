Gıda terörü bitmiyor! Mide bulandıran görüntülere ekipler bile şaştı

11 Ekim 2024 14:58 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:06

Hatay’da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Sinek ve böcek içinde kalan kurabiyeleri satışa sunan işletmeye ceza yağdı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi​ il genelinde gıda denetimi​ gerçekleştirdi. Denetimde ekipler şoke eden görüntü ve ihmallerle karşılaştı.

İŞLETMELERE CEZA​ YAZILDI

Evrak, saklama koşulları ve hijyen gibi konularda incelemeler yapılırken standartları sağlayamayıp halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere ceza yazıldı. Kırıkhan ilçesinde rutin olarak gerçekleştirilen denetim kapsamında, 6 işletme denetlenirken 1 işletmeye para, 2 işletmeye ise ihtarname cezası uygulandı. Ekipler ayrıca işletme sahip ve çalışanlarını da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirdi. Yetkililer, gıda maddelerinin güvenirliğini sağlamak amacıyla denetlemelerin il genelinde süreceğini vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 153 numaralı hat üzerinden iletebileceklerini ifade etti.