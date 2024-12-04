Gıdada utanç listesi giderek uzuyor! Pul biberde boya, çikolatada ilaç

04 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:24

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı sağlıksız ve taklit gıdalar listesi yenilendi. Gıdada insan sağlığını tehlikeye atanlar arasında bulunan tanınmış bir firmanın gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullanılarak ürettiği baharat satışı dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi yenilendi. Listeye 10 ürün daha girdi ve sağlıksız ürün sayısı 168 oldu. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi ise 10 ürün artışı ile 781'e yükseldi. Sağlıksız gıdalar bu kez İzmir​, Kayseri​, Kocaeli​, Aydın​, İstanbul, Adıyaman ve Antalya'dan çıktı.

Bitkisel yağda, sumakta, pul biberde ve tatlı toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya kullanıldı.

URFA KEBAPTA KANATLI ETİ

Aromalı gazlı içecekte, macunda, fındıklı cezeryede ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi. Sızma yağa tohum yağı karıştırıldı.

Tam yağlı taze peynirde manda yerine inek sütü tespit edildi. Tereyağında süt yağı dışında yağ bulundu. Urfa kebap harcında kanatlı eti bulundu.

BÖREK HARCINDA VE SUCUKTA SAKATAT

Kıymalı börek harcında ve dana sucukta sakatat (taşlık) tespit edildi.